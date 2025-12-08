Результаты матчей НХЛ на 8 декабря 2025 года

В ночь на 8 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 8 декабря 2025 года:

«Филадельфия Флайерз» – «Колорадо Эвеланш» — 2:3;

«Каролина Харрикейнз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 1:4;

«Флорида Пантерз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1;

«Даллас Старз» – «Питтсбург Пингвинз» — 3:2 Б;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 2:0;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Вегас Голден Найтс» — 2:3 ОТ;

«Монреаль Канадиенс» – «Сент-Луис Блюз» — 3:4;

«Анахайм Дакс» – «Чикаго Блэкхоукс» — 7:1.