Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чувствовал, что должен это сделать». Задоров — о выпитом залпом стакане пива на матче НБА

«Чувствовал, что должен это сделать». Задоров — о выпитом залпом стакане пива на матче НБА
Комментарии

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров высказался о том, что выпил залпом стакан пива на матче НБА. Игроки «Бостона» Задоров и Давид Пастрняк посетили матч регулярного чемпионата НБА между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:105). В момент, когда в трансляции и на арене зрителям представляли хоккеистов «Бостона», Никита взял целый стакан пива и выпил его за несколько секунд.

«Я уже был на 15 матчах, наверное, и ни разу меня не снимали на камеру, но, как только я пошёл с Пастой, они навели на меня камеру. Я чувствовал, что должен это сделать. Это был классный момент», – сказал Задорова MassLive.

Задоров выступает за «Бостон» второй сезон.

Материалы по теме
Фото
Никита Задоров за несколько секунд выпил целый стакан пива на матче «Селтикс» — «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android