Расписание матчей ВХЛ на 8 декабря 2025 года

Сегодня, 8 декабря, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 8 декабря 2025 года (время московское):

15:00. ХК «Норильск» – «Динамо» Спб;

18:30. ХК «Тамбов» – «Нефтяник»;

18:30. «Барс» – «Буран».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 53 очка в 32 матчах. Второе место занимает «Югра» с 51 очком после 31 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (45 очков в 31 матче).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.