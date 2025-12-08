Расписание матчей МХЛ на 8 декабря 2025 года

Сегодня, 8 декабря, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 8 декабря 2025 года (время московское):

16:30. «Авто» – «Алмаз»;

16:30. «Стальные Лисы» – «Динамо-Шинник»;

18:30. «Чайка» – «СКА-1946»;

19:00. «Академия Михайлова» – «Крылья Советов»;

19:00. «Красная Машина-Юниор» – «АКМ-Юниор».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 48 очками после 27 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 45 очков после 30 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.