Вратарь «Вашингтона» Томпсон повторил рекорд Самсонова по скорости достижения 100 побед
Поделиться
Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон оформил шат-аут в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0). Голкипер отразил все 39 бросков и добрался до отметки в 100 побед в НХЛ. Томпсон стал 17-м вратарём в истории лиги, одержавшим 100 побед в 170 матчах или менее.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Чикран (Уилсон, Бовиллье) – 20:50 2:0 Протас (Фехервари) – 58:34
Томпсон одержал 100-ю победу в своём 170-м матче в НХЛ и повторил достижение бывшего голкипера «Вашингтона» Ильи Самсонова. Среди 17-ти голкиперов, помимо Самсонова, из россиян в этом списке находится голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, одержавший 100 побед в 159 матчах, что является лучшим результатом для отечественных вратарей.
Быстрее всех в истории НХЛ до отметки в 100 побед добрался вратарь «Монреаль Канадиенс» Билл Дёрнан, затративший на это лишь 139 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:15
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
06:40
-
06:37
-
06:08
-
05:50
-
05:43
-
05:43
-
04:55
-
04:45
-
03:43
-
03:39
-
01:35
- 7 декабря 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:31
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:10
-
21:50
-
21:30