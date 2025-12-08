Скидки
Вратарь «Вашингтона» Томпсон повторил рекорд Самсонова по скорости достижения 100 побед

Вратарь «Вашингтона» Томпсон повторил рекорд Самсонова по скорости достижения 100 побед
Комментарии

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон оформил шат-аут в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0). Голкипер отразил все 39 бросков и добрался до отметки в 100 побед в НХЛ. Томпсон стал 17-м вратарём в истории лиги, одержавшим 100 побед в 170 матчах или менее.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Чикран (Уилсон, Бовиллье) – 20:50     2:0 Протас (Фехервари) – 58:34    

Томпсон одержал 100-ю победу в своём 170-м матче в НХЛ и повторил достижение бывшего голкипера «Вашингтона» Ильи Самсонова. Среди 17-ти голкиперов, помимо Самсонова, из россиян в этом списке находится голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, одержавший 100 побед в 159 матчах, что является лучшим результатом для отечественных вратарей.

Быстрее всех в истории НХЛ до отметки в 100 побед добрался вратарь «Монреаль Канадиенс» Билл Дёрнан, затративший на это лишь 139 матчей.

