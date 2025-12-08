Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» утвердил Александра Андриевского в должности главного тренера

«Амур» утвердил Александра Андриевского в должности главного тренера
Комментарии

«Амур» утвердил Александра Андриевского в должности главного тренера. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, контракт с тренером подписан до конца сезона-2025/2026. Ранее клуб покинул главный тренер Александр Гальченюк.

Напомним, с 1 ноября специалист стал исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством команда одержала шесть побед в 15 матчах, ещё три игры завершились за пределами основного времени.

Андриевский работал главным тренером в «Гомеле», «Динамо» (Минск), «Адмирале», «Сибири» и «Сочи». Нынешний сезон начинал в солигорском «Шахтёре» в качестве помощника главного тренера.

Материалы по теме
Андриевский ответил на вопрос, ведёт ли «Амур» разговор о снятии с него приставки «и. о.»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android