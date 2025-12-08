«Амур» утвердил Александра Андриевского в должности главного тренера. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, контракт с тренером подписан до конца сезона-2025/2026. Ранее клуб покинул главный тренер Александр Гальченюк.

Напомним, с 1 ноября специалист стал исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством команда одержала шесть побед в 15 матчах, ещё три игры завершились за пределами основного времени.

Андриевский работал главным тренером в «Гомеле», «Динамо» (Минск), «Адмирале», «Сибири» и «Сочи». Нынешний сезон начинал в солигорском «Шахтёре» в качестве помощника главного тренера.