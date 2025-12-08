Овечкин поднялся на девятое место в списке самых побеждающих игроков в истории НХЛ

40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Коламбус Блю Джекетс». Для россиянина эта победа стала 841-й в 1521 матче регулярных чемпионатов НХЛ.

Овечкин опередил Райана Сутера и поднялся на девятое место по победам в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Больше Овечкина в регулярках НХЛ побеждали Марк Мессье (864), Яромир Ягр (874), Здено Хара (879), Скотт Стивенс (879), Крис Челиос (894), Джо Торнтон (914), Патрик Марло (935), Никлас Лидстрём (937).

В истории североамериканской лиги Овечкин идёт на 22-м месте по количеству сыгранных матчей. На 21-й строчке рейтинга находится Брэндан Шэнахан, в активе которого 1524 матча.