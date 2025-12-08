Овечкин поднялся на девятое место в списке самых побеждающих игроков в истории НХЛ
Поделиться
40-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Коламбус Блю Джекетс». Для россиянина эта победа стала 841-й в 1521 матче регулярных чемпионатов НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Чикран (Уилсон, Бовиллье) – 20:50 2:0 Протас (Фехервари) – 58:34
Овечкин опередил Райана Сутера и поднялся на девятое место по победам в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Больше Овечкина в регулярках НХЛ побеждали Марк Мессье (864), Яромир Ягр (874), Здено Хара (879), Скотт Стивенс (879), Крис Челиос (894), Джо Торнтон (914), Патрик Марло (935), Никлас Лидстрём (937).
В истории североамериканской лиги Овечкин идёт на 22-м месте по количеству сыгранных матчей. На 21-й строчке рейтинга находится Брэндан Шэнахан, в активе которого 1524 матча.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:15
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
06:40
-
06:37
-
06:08
-
05:50
-
05:43
-
05:43
-
04:55
-
04:45
-
03:43
-
03:39
-
01:35
- 7 декабря 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:35
-
23:31
-
23:10
-
22:50
-
22:30
-
22:10
-
21:50
-
21:30