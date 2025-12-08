Андрей Назаров высказался о грядущем розыгрыше Кубка Первого канала

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от Кубка Первого канала, который пройдёт с 11 по 14 декабря в Новосибирске.

«Заключительный игровой день в КХЛ перед декабрьской паузой подтвердил, что лига выходит на пик своей популярности, интерес к ней продолжает расти. Масса заброшенных шайб, драки, борьба на каждом участке льда, много неожиданных результатов. Турнирная таблица в своём сегодняшнем виде выглядит не совсем обычно, тем веселее будет следить за оставшейся частью регулярного чемпионата. Развязка может получиться абсолютно любой.

Впереди нас ждёт международный турнир — Кубок Первого канала. Не сомневаюсь, что трибуны в замечательном хоккейном городе Новосибирске будут забиты под завязку, у экранов телевизоров тоже соберётся много зрителей. За сборную России у нас всегда болели всей страной, люди соскучились по играм национальной команды. Так что с удовольствием последим за матчами, тем более что соперники серьёзные — сборные Беларуси и Казахстана. Так что просто не будет», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.