Рейтинг тренеров КХЛ: Козлов мощно разогнал «Динамо», Рише не справляется в «Тракторе»

Рейтинг тренеров КХЛ: Козлов мощно разогнал «Динамо», Рише не справляется в «Тракторе»
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. В этом выпуске рейтинга отсутствует позиция главного тренера «Адмирала», так как Леонид Тамбиев был уволен, а под руководством Ильнура Гизатуллина команда не провела ни одной игры.

МестоТренерКлуб
1 (1)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
2 (11)Вячеслав Козлов«Динамо» М
3 (2)Андрей Козырев«Северсталь»
4 (4)Ги Буше«Авангард»
5 (3)Игорь Гришин«Нефтехимик»
6 (5)Андрей Разин«Металлург»
7 (7)Игорь ЛарионовСКА
8 (10)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
9 (6)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
10 (17)Боб Хартли«Локомотив»
11 (9)Алексей Исаков«Торпедо»
12 (15)Игорь НикитинЦСКА
13 (13)Николай Заварухин«Автомобилист»
14 (8)Алексей Жамнов«Спартак»
15 (19)Жерар Галлан«Шанхайские Драконы»
16 (20)Дмитрий МихайловХК «Сочи»
17 (18)Александр Андриевский«Амур»
18 (21)Ярослав Люзенков«Сибирь»
19 (22)Михаил Кравец«Барыс»
20 (16)Павел Десятков«Лада»
21 (14)Рафаэль Рише«Трактор»
Тамбиев отстранён от работы в «Адмирале»! Команда в кризисе, но шансы на плей-офф есть
Тамбиев отстранён от работы в «Адмирале»! Команда в кризисе, но шансы на плей-офф есть
