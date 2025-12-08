Рейтинг тренеров КХЛ: Козлов мощно разогнал «Динамо», Рише не справляется в «Тракторе»
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. В этом выпуске рейтинга отсутствует позиция главного тренера «Адмирала», так как Леонид Тамбиев был уволен, а под руководством Ильнура Гизатуллина команда не провела ни одной игры.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (1)
|Дмитрий Квартальнов
|«Динамо» Мн
|2 (11)
|Вячеслав Козлов
|«Динамо» М
|3 (2)
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|4 (4)
|Ги Буше
|«Авангард»
|5 (3)
|Игорь Гришин
|«Нефтехимик»
|6 (5)
|Андрей Разин
|«Металлург»
|7 (7)
|Игорь Ларионов
|СКА
|8 (10)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|9 (6)
|Анвар Гатиятулин
|«Ак Барс»
|10 (17)
|Боб Хартли
|«Локомотив»
|11 (9)
|Алексей Исаков
|«Торпедо»
|12 (15)
|Игорь Никитин
|ЦСКА
|13 (13)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|14 (8)
|Алексей Жамнов
|«Спартак»
|15 (19)
|Жерар Галлан
|«Шанхайские Драконы»
|16 (20)
|Дмитрий Михайлов
|ХК «Сочи»
|17 (18)
|Александр Андриевский
|«Амур»
|18 (21)
|Ярослав Люзенков
|«Сибирь»
|19 (22)
|Михаил Кравец
|«Барыс»
|20 (16)
|Павел Десятков
|«Лада»
|21 (14)
|Рафаэль Рише
|«Трактор»
