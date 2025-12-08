Скидки
Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон оценил свой первый «сухой» матч в текущем сезоне НХЛ

Комментарии

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон прокомментировал свой «сухой» матч с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0), в котором голкипер отразил все 39 бросков. Это был первый «сухой» матч Томпсона в сезоне и седьмой в НХЛ. В последних шести стартах у него пять побед и одно поражение.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Чикран (Уилсон, Бовиллье) – 20:50     2:0 Протас (Фехервари) – 58:34    

«Спасибо ребятам, которые сегодня пластались передо мной. Они действительно шли на риск, и мы очень хотели забрать эти два очка и были просто счастливы, что нам это удалось», — цитирует Томпсона пресс-служба клуба.

Томпсон стал 17-м вратарём в истории лиги, одержавшим 100 побед в 170 матчах или менее. Голкипер одержал 100-ю победу в своём 170-м матче в НХЛ.

