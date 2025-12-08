Скидки
Плющев — о «Тракторе»: канадец Гру уже убежал, но хаос в Челябинске продолжился

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев негативно оценил работу генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова. Ранее клуб покинул главный тренер Бенуа Гру, сославшись на моральную и физическую усталость.

«Посмотрите, что происходит в «Тракторе», где господин Волков сделал ставку на Гру. Канадец уже убежал, но хаос в Челябинске продолжился – вместе с самим Волковым. Теперь этот «эффективный» менеджер создал очередную уродливую конструкцию из трёх тренеров – мальчика-канадца, который, видимо, не успел убежать с Гру, Зубова и Корешкова. Команда в напряжении, дома запустила от «Динамо» за два периода восемь шайб. Да и как иначе, если она не понимает, кого слушать, и видит, что кто-то ловит рыбку в мутной воде.

В сухом остатке – кризис клуба. И то, что из-за всей этой возни с легионерами за последние годы Челябинск не воспитал для российского хоккея ни одного молодого таланта. Тем не менее Волков всё ещё на месте и пытается отсидеться», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

