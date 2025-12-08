«Выпивали постоянно, курили». Дарюс Каспарайтис — об образе жизни хоккеистов в 1990-е

Бывший защитник московского «Динамо» и клубов НХЛ олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис рассказал, что во времена его игровой карьеры хоккеисты не следили за питанием, а употребляли много алкоголя и сигарет.

«Я поначалу в Америке жрал всё подряд. Там и мясо, и морепродукты, и всё остальное. Я весил килограмм 85-87, когда приехал, а через год уже под 100. Для тренера это выглядит подозрительно. Но у меня всегда были проблемы с весом. Если не следил за собой, то быстро набирал.

– Многие игроки в НХЛ тогда следили за своим питанием, как сейчас?

– Не-не-не. На ужине обожрёшься, придёшь в гостиницу и ещё мороженого в номер закажешь. Но тогда всё сжигалось у нас, мы совсем молодыми были. И что мы могли знать о диетах? Я видел в журналах какие-то пирамиды о питании, но не понимал особенно. Сейчас уже понимаешь, а тогда вкусно было – и ел. Никто не считал калории. Раньше всё же по-другому было. Много тусовались. Потренировались – пошли пиво пить, поспали. Тренировка, потом опять пиво. Поездка – пиво. Выпивали постоянно на самом деле. Из 18 игроков команды НХЛ пять-шесть курили сигареты. И это ещё мало. В «Динамо» из 20 человек было 15 курящих, — цитирует Каспарайтиса Sports.ru.

Каспарайтис в 1992 году был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим пятым номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс». Также выступал за «Питтсбург Пингвинз», «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Является обладателем золотой (1992, в составе Объединённой команды СНГ), серебряной (1998) и бронзовой медалей (2002, обе — в составе сборной России) Олимпийских игр.