Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ определила лучших игроков 13-й недели сезона-2025/2026

КХЛ определила лучших игроков 13-й недели сезона-2025/2026
Комментарии

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 13-й недели чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём недели признан Максим Моторыгин («Динамо» М), одержавший четыре победы в четырёх матчах с коэффициентом надёжности 1,02. В матчах с «Торпедо» (4:0) и «Северсталью» (1:0 ОТ) Моторыгин сыграл «на ноль».

Лучшим защитником недели в рекордный 10-й раз стал Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 5 (2+3) очков в двух матчах недели с показателем полезности «+5». Шарипзянов побил рекорд Кевина Даллмэна, признававшегося лучшим защитником недели девять раз.

Лучшим нападающим недели стал Никита Гусев («Динамо» М), набравший 10 (4+6) очков в четырёх матчах недели с показателем полезности «+5».

Лучшим новичком недели стал нападающий Александр Жаровский («Салават Юлаев»), набравший 5 (1+4) очков в четырёх матчах недели.

Материалы по теме
«Динамо» забросило восемь «Трактору», Гусев повторил феноменальный рекорд. Итоги дня в КХЛ
Видео
«Динамо» забросило восемь «Трактору», Гусев повторил феноменальный рекорд. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android