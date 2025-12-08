КХЛ определила лучших игроков 13-й недели сезона-2025/2026

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 13-й недели чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём недели признан Максим Моторыгин («Динамо» М), одержавший четыре победы в четырёх матчах с коэффициентом надёжности 1,02. В матчах с «Торпедо» (4:0) и «Северсталью» (1:0 ОТ) Моторыгин сыграл «на ноль».

Лучшим защитником недели в рекордный 10-й раз стал Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 5 (2+3) очков в двух матчах недели с показателем полезности «+5». Шарипзянов побил рекорд Кевина Даллмэна, признававшегося лучшим защитником недели девять раз.

Лучшим нападающим недели стал Никита Гусев («Динамо» М), набравший 10 (4+6) очков в четырёх матчах недели с показателем полезности «+5».

Лучшим новичком недели стал нападающий Александр Жаровский («Салават Юлаев»), набравший 5 (1+4) очков в четырёх матчах недели.