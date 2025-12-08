Селебрини показал 7-й результат по очкам в истории за 100 матчей НХЛ для игроков до 20 лет

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:1). На счету 19-летнего игрока стало 106 (40+66) очков за первые 100 матчей в НХЛ. Это седьмой результат в истории лиги для хоккеистов, которые провели 100 игр, будучи младше 20 лет.

Больше набирали только Уэйн Гретцки (173 очка), Сидни Кросби (132), Дэйл Хаверчак (130), Рон Фрэнсис (124), Стив Айзерман (115) и Джимми Карсон (107).

В текущем сезоне Селебрини набрал 43 (15+28) очка за 30 матчей при показателе полезности «+6». Канадский нападающий занимает второе место в списке бомбардиров НХЛ текущего сезона.