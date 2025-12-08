Селебрини показал 7-й результат по очкам в истории за 100 матчей НХЛ для игроков до 20 лет
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:1). На счету 19-летнего игрока стало 106 (40+66) очков за первые 100 матчей в НХЛ. Это седьмой результат в истории лиги для хоккеистов, которые провели 100 игр, будучи младше 20 лет.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Граф (Селебрини, Смит) – 00:33 1:1 Стаал (Гостисбер, Свечников) – 13:18 (pp) 1:2 Клингберг (Селебрини, Курашев) – 27:54 1:3 Веннберг (Эклунд, Клингберг) – 35:14 (pp) 1:4 Селебрини (Веннберг) – 58:40
Больше набирали только Уэйн Гретцки (173 очка), Сидни Кросби (132), Дэйл Хаверчак (130), Рон Фрэнсис (124), Стив Айзерман (115) и Джимми Карсон (107).
В текущем сезоне Селебрини набрал 43 (15+28) очка за 30 матчей при показателе полезности «+6». Канадский нападающий занимает второе место в списке бомбардиров НХЛ текущего сезона.
Комментарии
