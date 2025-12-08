Плющев рассказал, кто должен нести ответственность за тренерские отставки в сезоне КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о многочисленных тренерских отставках в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги и заявил, что за это должны нести ответственность люди, назначавшие данных специалистов в клубы.

«Сейчас не буду говорить, что едва ли не каждая тренерская отставка – это удар по нашей школе, размывание роли главного тренера, его превращение в стрелочника. Вопрос в другом – ведь отставленных в первые недели и месяцы чемпионата тренеров кто-то назначал. Кто-то предлагал их кандидатуры высшему руководству клуба или региона, защищал их, обосновывал под них бюджет. Именно эти горе-управляющие не должны оставаться в тени и обязаны нести ответственность.

Их сейчас модно называть генеральными менеджерами – и эту роль мы, как обычно, бездумно содрали с НХЛ. Хотя в традициях нашего хоккея ключевую роль всегда играл главный тренер. Но это отдельная и глубокая тема, к ней ещё вернемся по ходу сезона», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.