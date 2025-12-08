Скидки
«У меня целый список». Американский защитник «Авангарда» рассказал, чем его удивила Россия

Комментарии

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал, чем его удивила жизнь в России. 28-летний хоккеист перешёл в омский клуб в межсезонье, ранее он выступал в Американской хоккейной лиге.

— Были ли какие-то культурные моменты в России, к которым пришлось привыкать?
— У меня целый список. Во-первых, рукопожатие каждый раз, когда видишь человека. Мне это нравится, так ты точно знаешь, что не забыл с кем-то поздороваться. Во-вторых, пожелание «приятного аппетита» перед каждым приёмом пищи, тоже непривычная для меня история. В-третьих, стереотип о том, что люди не улыбаются. Это не так. Возможно, проходя по улице, люди не улыбаются, но если ты с кем-то говоришь, то люди проявляют весь спектр эмоций в разговоре, в том числе смеются, шутят и улыбаются, — цитирует Чеккони Sport24.

В текущем сезоне КХЛ Джозеф Чеккони провёл за «Авангард» 21 матч и отдал пять голевых передач.

Комментарии
