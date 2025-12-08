«Мы приехали из страны, где были развалины». Каспарайтис дал совет относительно финансов

Бывший защитник московского «Динамо» и клубов НХЛ олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о финансовой грамотности и рассказал, как в молодости совершал необдуманные дорогостоящие покупки на зарплату в НХЛ.

– Ваш первый совет по финансовой грамотности для молодого игрока. Кажется, вы в своём первом сезоне нарушили все возможные правила, потратив деньги на дорогую машину и одежду.

– Я бы посоветовал вкладывать деньги умно и экономить. Хотя понятно, что в таком возрасте ты ещё не понимаешь ничего. Все хотят иметь дорогую машину, и я себе её покупал. Мне не было 20 лет, а я взял себе BMW 742. Не потому, что я хотел, – это Вова Малахов заставил. У него был самый крутой BMW 850, который в то время стоил почти 100 тысяч долларов. Я хотел такую же взять, а он мне говорит: «Возьми лучше большую. Вдруг кто-то в гости приедет, некуда будет людей посадить». И я взял 742-ю модель. Туда пять человек помещалось.

Важно понимать, что карьера даётся один раз в жизни и сколько ты отложишь, на это и будешь жить потом. Но смотрите, все мы проходим через это и сейчас ребята уже больше понимают о финансовой грамотности. Мы в своё время приехали из страны, где были развалины. Мы вообще не понимали, что такое деньги. У нас их не было никогда. Для меня что 100 долларов, что 500 – одно и то же было. Поэтому я столько ерунды и покупал. Сейчас я понимаю, что 10 тысяч — это очень большие деньги, а в то время они улетали быстро, — цитирует Каспарайтиса Sports.ru.