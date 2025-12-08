Женская сборная России по хоккею огласила состав на тренировочный сбор в Новогорске

Женская сборная России по хоккею огласила состав на тренировочный сбор в Новогорске. С 8 по 14 декабря в УТЦ «Новогорск» пройдёт учебно-тренировочный сбор женской национальной сборной России. Для участия вызваны 26 хоккеисток (три вратаря, девять защитников, 14 нападающих).

Вратари:

Дарья Гредзен («Бирюса»), Валерия Меркушева («Торнадо»), Алёна Ашина («Динамо-Нева»).

Защитники:

Полина Архипова, Ирина Жигулина (обе – «Бирюса»), Елена Проворова («Сахалин»), Марина Лазарева («Белые Медведицы»), Анна Свиридова, Александра Козырь, Ангелина Махмутова (все – «Агидель»), Юлия Нуякшева («Торнадо»).

Нападающие:

Ландыш Фаляхова, Елизавета Шкалёва (обе – «Торнадо»), Алёна Старовойтова, Екатерина Лихачёва (обе – «Сахалин»), Кристина Глухарёва, Ксения Пономарёва, Валерия Иванова (все – «Динамо-Нева»), Елизавета Дубей, Александра Нестерова, Вероника Коржакова (все – «Агидель»), Виктория Фёдорова («Белые Медведицы»), Анастасия Петрова, Оксана Митрофанова, Софья Кривошеева, Афина Патманидис (все – «Бирюса»).

Тренерский штаб

Главный тренер – Валерий Давлетшин

Тренер по нападающим – Александр Ведерников

Тренер по защитникам – Михаил Милёхин

Тренер по вратарям – Иван Николаев

Тренер ОФП – Виталий Айнетдинов

В программе сборов тренировки на льду, в тренажёрном зале, а также три товарищеских матча: 10 декабря с «Метеором», 11 декабря с «Белыми Медведями» и 13 декабря матч с молодёжной женской сборной России.