Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Женская сборная России по хоккею огласила состав на тренировочный сбор в Новогорске

Женская сборная России по хоккею огласила состав на тренировочный сбор в Новогорске
Комментарии

Женская сборная России по хоккею огласила состав на тренировочный сбор в Новогорске. С 8 по 14 декабря в УТЦ «Новогорск» пройдёт учебно-тренировочный сбор женской национальной сборной России. Для участия вызваны 26 хоккеисток (три вратаря, девять защитников, 14 нападающих).

Вратари:
Дарья Гредзен («Бирюса»), Валерия Меркушева («Торнадо»), Алёна Ашина («Динамо-Нева»).

Защитники:
Полина Архипова, Ирина Жигулина (обе – «Бирюса»), Елена Проворова («Сахалин»), Марина Лазарева («Белые Медведицы»), Анна Свиридова, Александра Козырь, Ангелина Махмутова (все – «Агидель»), Юлия Нуякшева («Торнадо»).

Нападающие:
Ландыш Фаляхова, Елизавета Шкалёва (обе – «Торнадо»), Алёна Старовойтова, Екатерина Лихачёва (обе – «Сахалин»), Кристина Глухарёва, Ксения Пономарёва, Валерия Иванова (все – «Динамо-Нева»), Елизавета Дубей, Александра Нестерова, Вероника Коржакова (все – «Агидель»), Виктория Фёдорова («Белые Медведицы»), Анастасия Петрова, Оксана Митрофанова, Софья Кривошеева, Афина Патманидис (все – «Бирюса»).

Тренерский штаб
Главный тренер – Валерий Давлетшин
Тренер по нападающим – Александр Ведерников
Тренер по защитникам – Михаил Милёхин
Тренер по вратарям – Иван Николаев
Тренер ОФП – Виталий Айнетдинов

В программе сборов тренировки на льду, в тренажёрном зале, а также три товарищеских матча: 10 декабря с «Метеором», 11 декабря с «Белыми Медведями» и 13 декабря матч с молодёжной женской сборной России.

Материалы по теме
Бывший тренер сборной России Валерий Белов возглавил клуб ЖХЛ «Сахалин»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android