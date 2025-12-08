Женская сборная России по хоккею огласила состав на тренировочный сбор в Новогорске. С 8 по 14 декабря в УТЦ «Новогорск» пройдёт учебно-тренировочный сбор женской национальной сборной России. Для участия вызваны 26 хоккеисток (три вратаря, девять защитников, 14 нападающих).
Вратари:
Дарья Гредзен («Бирюса»), Валерия Меркушева («Торнадо»), Алёна Ашина («Динамо-Нева»).
Защитники:
Полина Архипова, Ирина Жигулина (обе – «Бирюса»), Елена Проворова («Сахалин»), Марина Лазарева («Белые Медведицы»), Анна Свиридова, Александра Козырь, Ангелина Махмутова (все – «Агидель»), Юлия Нуякшева («Торнадо»).
Нападающие:
Ландыш Фаляхова, Елизавета Шкалёва (обе – «Торнадо»), Алёна Старовойтова, Екатерина Лихачёва (обе – «Сахалин»), Кристина Глухарёва, Ксения Пономарёва, Валерия Иванова (все – «Динамо-Нева»), Елизавета Дубей, Александра Нестерова, Вероника Коржакова (все – «Агидель»), Виктория Фёдорова («Белые Медведицы»), Анастасия Петрова, Оксана Митрофанова, Софья Кривошеева, Афина Патманидис (все – «Бирюса»).
Тренерский штаб
Главный тренер – Валерий Давлетшин
Тренер по нападающим – Александр Ведерников
Тренер по защитникам – Михаил Милёхин
Тренер по вратарям – Иван Николаев
Тренер ОФП – Виталий Айнетдинов
В программе сборов тренировки на льду, в тренажёрном зале, а также три товарищеских матча: 10 декабря с «Метеором», 11 декабря с «Белыми Медведями» и 13 декабря матч с молодёжной женской сборной России.