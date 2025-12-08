Скидки
Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише покинул клуб

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише покинул клуб. Канадский специалист исполнял обязанности главного тренера после того, как в отставку подал Бенуа Гру. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, решение о назначении главного тренера команды будет принято в течение нескольких дней.⠀

В текущем сезоне КХЛ «Трактор» располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 35 очков в 36 матчах. Чёрно-белые проиграли четыре игры кряду. В последнем матче перед паузой на Кубок Первого канала «Трактор» дома с крупным счётом уступил московскому «Динамо» — 4:8.

