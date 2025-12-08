«С учётом политической обстановки — вряд ли». Дэйли о возможном матче клубов НХЛ в России

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что на данный момент не представляет возможным участие клуба НХЛ в товарищеском матче в России.

— Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что хотел бы пригласить «Вашингтон Кэпиталз» в Россию на товарищеский матч. Скажите, возможен ли такой матч? Связывался ли кто-нибудь с вами по этому поводу?

— Учитывая нынешнюю политическую обстановку в мире, я не думаю, что какая-либо команда НХЛ будет играть в России, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В последний раз клуб НХЛ приезжал в Россию в октябре 2010 года, когда «Каролина Харрикейнз» в Санкт-Петербурге проиграла СКА (3:5).