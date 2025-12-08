Шефер — второй в истории НХЛ 18-летний защитник по числу очков за первые 30 матчей в лиге
Поделиться
Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (1:4). На его счету стало 21 (8+13) очко за первые 30 матчей в НХЛ. Он стал вторым в истории лиги 18-летним защитником с таким результатом.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Балинскис (Самоскевич, Грир) – 12:14 2:0 Вераге (Питри) – 27:05 2:1 Барзал (Шефер, Пулок) – 29:03 3:1 Джонс (Лунделль, Райнхарт) – 53:57 4:1 Райнхарт (Форслинг) – 57:06
Больше очков на аналогичном отрезке было только у Фила Хаусли – 26 в сезоне-1982/1983 за «Баффало».
Ранее Шефер в возрасте 18 лет и 90 дней стал самым молодым игроком НХЛ за последние 43 года, кто добрался до 20 очков в сезоне, и стал пятым самым молодым игроком в истории лиги, достигшим данной отметки. Этот сезон является для хоккеиста дебютным в НХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
16:34
-
16:12
-
15:55
-
15:40
-
15:25
-
15:02
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
12:50
-
12:25
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:15
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
06:40
-
06:37
-
06:08
-
05:50
-
05:43
-
05:43