Шефер — второй в истории НХЛ 18-летний защитник по числу очков за первые 30 матчей в лиге

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (1:4). На его счету стало 21 (8+13) очко за первые 30 матчей в НХЛ. Он стал вторым в истории лиги 18-летним защитником с таким результатом.

Больше очков на аналогичном отрезке было только у Фила Хаусли – 26 в сезоне-1982/1983 за «Баффало».

Ранее Шефер в возрасте 18 лет и 90 дней стал самым молодым игроком НХЛ за последние 43 года, кто добрался до 20 очков в сезоне, и стал пятым самым молодым игроком в истории лиги, достигшим данной отметки. Этот сезон является для хоккеиста дебютным в НХЛ.