Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шефер — второй в истории НХЛ 18-летний защитник по числу очков за первые 30 матчей в лиге

Шефер — второй в истории НХЛ 18-летний защитник по числу очков за первые 30 матчей в лиге
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (1:4). На его счету стало 21 (8+13) очко за первые 30 матчей в НХЛ. Он стал вторым в истории лиги 18-летним защитником с таким результатом.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Балинскис (Самоскевич, Грир) – 12:14     2:0 Вераге (Питри) – 27:05     2:1 Барзал (Шефер, Пулок) – 29:03     3:1 Джонс (Лунделль, Райнхарт) – 53:57     4:1 Райнхарт (Форслинг) – 57:06    

Больше очков на аналогичном отрезке было только у Фила Хаусли – 26 в сезоне-1982/1983 за «Баффало».

Ранее Шефер в возрасте 18 лет и 90 дней стал самым молодым игроком НХЛ за последние 43 года, кто добрался до 20 очков в сезоне, и стал пятым самым молодым игроком в истории лиги, достигшим данной отметки. Этот сезон является для хоккеиста дебютным в НХЛ.

Материалы по теме
Шефер — самый молодой игрок НХЛ за последние 43 года, кто добрался до 20 очков в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android