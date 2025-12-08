Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» расторгла контракт с вратарём Константином Волковым

«Сибирь» расторгла контракт с вратарём Константином Волковым
Комментарии

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг соглашение с вратарём Константином Волковым, сообщает пресс-служба клуба. Голкипер подписал двусторонний контракт с командой до конца сезона 1 декабря, а два дня спустя «Сибирь» отправила Константина в ВХЛ.

28-летний Константин Волков является воспитанником мурманского хоккея, профессиональную карьеру начинал в системе СКА. В 2016 году выбран на драфте НХЛ клубом «Нэшвилл Предаторз» в шестом раунде под общим 168-м номером. В КХЛ Константин выступал за московское «Динамо», «Куньлунь» и «Ладу», в ВХЛ — за клубы «СКА-Нева», «Югра» и «Сокол». Один сезон провёл в Финляндии, где играл за клуб «Эссят».

Материалы по теме
«Сибирь» пытается спасти сезон трансферами и обменами. Но вылезти из ямы будет сложно
«Сибирь» пытается спасти сезон трансферами и обменами. Но вылезти из ямы будет сложно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android