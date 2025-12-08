«Сибирь» расторгла контракт с вратарём Константином Волковым

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг соглашение с вратарём Константином Волковым, сообщает пресс-служба клуба. Голкипер подписал двусторонний контракт с командой до конца сезона 1 декабря, а два дня спустя «Сибирь» отправила Константина в ВХЛ.

28-летний Константин Волков является воспитанником мурманского хоккея, профессиональную карьеру начинал в системе СКА. В 2016 году выбран на драфте НХЛ клубом «Нэшвилл Предаторз» в шестом раунде под общим 168-м номером. В КХЛ Константин выступал за московское «Динамо», «Куньлунь» и «Ладу», в ВХЛ — за клубы «СКА-Нева», «Югра» и «Сокол». Один сезон провёл в Финляндии, где играл за клуб «Эссят».