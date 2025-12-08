Игрок «Авангарда» Пономарёв и защитник «Трактора» Телегин дисквалифицированы на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды двух матчей: «Авангард» – «Спартак» и «Трактор» – «Динамо» Москва. Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв и защитник «Трактора» Сергей Телегин были дисквалифицированы на одну игру и оштрафованы. Пономарёв – как зачинщик драки, а Телегин – за удар клюшкой.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Василия Пономарёва по п. 3.6 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки в последние пять минут матча или в дополнительное время), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Сергея Телегина по п. 1.13.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сообщает сайт лиги.

