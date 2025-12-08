Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Авангарда» Пономарёв и защитник «Трактора» Телегин дисквалифицированы на один матч

Игрок «Авангарда» Пономарёв и защитник «Трактора» Телегин дисквалифицированы на один матч
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды двух матчей: «Авангард» – «Спартак» и «Трактор» – «Динамо» Москва. Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв и защитник «Трактора» Сергей Телегин были дисквалифицированы на одну игру и оштрафованы. Пономарёв – как зачинщик драки, а Телегин – за удар клюшкой.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Василия Пономарёва по п. 3.6 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки в последние пять минут матча или в дополнительное время), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Сергея Телегина по п. 1.13.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сообщает сайт лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
СДК КХЛ оштрафовал четырёх хоккеистов по итогам минувшего игрового дня
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android