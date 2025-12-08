Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише покинул клуб. Канадский специалист занял этот пост после того, как в отставку подал Бенуа Гру. «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто должен стать новым главным тренером «Трактора»?

Пресс-служба челябинского клуба сообщила, что решение о назначении главного тренера команды будет принято в течение нескольких дней.⠀

В текущем сезоне КХЛ «Трактор» располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 35 очков после 36 встреч. Чёрно-белые проиграли четыре матча кряду. В последней встрече перед паузой на Кубок Первого канала «Трактор» дома с крупным счётом уступил московскому «Динамо» — 4:8.