Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Американский защитник «Авангарда» Чеккони высказался об изучении русского языка

Американский защитник «Авангарда» Чеккони высказался об изучении русского языка
Комментарии

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал об изучении русского языка и отметил, что с некоторыми словами был знаком ещё до переезда в Россию.

— Как обстоят дела с русским языком?
— Стараюсь что-то учить, не сказал бы, что прямо занимаюсь изучением и сижу с учебниками, но иногда спрашиваю у некоторых ребят, как сказать определённые вещи, и записываю себе в заметки на телефоне. Стараюсь что-то запоминать на слух, какие-нибудь фразы из повседневной жизни, которые потом смогу использовать. Язык сложный. Порой, когда я даже пытаюсь что-то сказать, меня не всегда понимают. Люди могут просто не распознать, что я попытался что-то по-русски сказать. Ибра (защитник «Авангарда» Марсель Ибрагимов. — Прим. «Чемпионата») помогает мне учить язык, мы рядом в раздевалке сидим.

Хочется заходить в раздевалку и понимать, о чём говорят ребята. Понятно, что изучение языка займёт достаточно много времени, надеюсь, что смогу задержаться здесь на продолжительное время и когда-нибудь буду вести полноценный разговор на русском. С одноклубниками общаться достаточно просто, но в Омске не все люди могут свободно общаться по-английски, это нормально. Со знанием языка было бы намного проще делать заказы в тех же ресторанах, а не сидеть с Google-переводчиком или тыкать пальцем в меню.

— Ругательства знаете лучше всего, вероятно?
— Некоторые из них знал ещё до того, как приехал в Россию (смеётся). Пару лет назад играл с тремя молодыми русскими ребятами, они научили меня парочке слов, но я стараюсь не произносить эти слова на людях. Не буду сдавать имена этих ребят, а то у кого-нибудь из нас будут проблемы (смеётся). Они просто говорили что-то между собой, я спросил, что это были за слова, а потом они перевели мне их на английский, я подумал: «Оу, ничего себе», — приводит слова Чеккони Sport24.

Материалы по теме
«У меня целый список». Американский защитник «Авангарда» рассказал, чем его удивила Россия
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android