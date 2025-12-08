Американский защитник «Авангарда» Чеккони высказался об изучении русского языка

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал об изучении русского языка и отметил, что с некоторыми словами был знаком ещё до переезда в Россию.

— Как обстоят дела с русским языком?

— Стараюсь что-то учить, не сказал бы, что прямо занимаюсь изучением и сижу с учебниками, но иногда спрашиваю у некоторых ребят, как сказать определённые вещи, и записываю себе в заметки на телефоне. Стараюсь что-то запоминать на слух, какие-нибудь фразы из повседневной жизни, которые потом смогу использовать. Язык сложный. Порой, когда я даже пытаюсь что-то сказать, меня не всегда понимают. Люди могут просто не распознать, что я попытался что-то по-русски сказать. Ибра (защитник «Авангарда» Марсель Ибрагимов. — Прим. «Чемпионата») помогает мне учить язык, мы рядом в раздевалке сидим.

Хочется заходить в раздевалку и понимать, о чём говорят ребята. Понятно, что изучение языка займёт достаточно много времени, надеюсь, что смогу задержаться здесь на продолжительное время и когда-нибудь буду вести полноценный разговор на русском. С одноклубниками общаться достаточно просто, но в Омске не все люди могут свободно общаться по-английски, это нормально. Со знанием языка было бы намного проще делать заказы в тех же ресторанах, а не сидеть с Google-переводчиком или тыкать пальцем в меню.

— Ругательства знаете лучше всего, вероятно?

— Некоторые из них знал ещё до того, как приехал в Россию (смеётся). Пару лет назад играл с тремя молодыми русскими ребятами, они научили меня парочке слов, но я стараюсь не произносить эти слова на людях. Не буду сдавать имена этих ребят, а то у кого-нибудь из нас будут проблемы (смеётся). Они просто говорили что-то между собой, я спросил, что это были за слова, а потом они перевели мне их на английский, я подумал: «Оу, ничего себе», — приводит слова Чеккони Sport24.