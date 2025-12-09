Воробьёв: при всём уважении к «Амуру» не знаю, как Дорожко оказался там, а не в топ-клубе

Бывший главный тренер сборной России, магнитогорского «Металлурга», СКА и ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьёв считает, что результата добиваются те команды, в которых сильно играют вратари. Специалист отметил голкипера «Амура» Максима Дорожко, заявив, что он должен выступать в топ-клубе.

— Наступила декабрьская пауза на Кубок Первого канала. Как оцените завершившуюся часть регулярного чемпионата КХЛ?

— Знаете, как говорят? Вратарь — это половина команды. Те команды, в которых вратари сильно играют, добиваются результата. Это самая большая часть успеха и выигрыша. Тот же «Авангард» с Серебряковым и без — два разных коллектива. Или взять пример Дорожко в «Амуре». Эти парни тащат команды на себе. При всём уважении к хабаровчанам я не знаю, как он оказался там, а не в топовом клубе. В моём блокноте Максим появился на заметке два года назад, – сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

