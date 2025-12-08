Генменеджер сборной Канады высказался о вратарях команды на ОИ-2026

Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг поделился мнением о вратарях, которые могут поехать на Олимпийские игры 2026 года в Италию.

«Я помню историю Биннингтона, вижу игру Томпсона за «Вашингтон». Да, это не та ситуация, которая была у нас в прошлых двух десятилетиях с Бродером, Прайсом и Руа. Но у нас есть несколько хороших вратарей, из которых приходится выбирать и которых нельзя недооценивать.

Что касается Биннингтона, да и любого игрока, нужно смотреть на его полное резюме, на то, как играет команда. Всё это нужно учитывать», – приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо.