Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер сборной Канады высказался о вратарях команды на ОИ-2026

Генменеджер сборной Канады высказался о вратарях команды на ОИ-2026
Комментарии

Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг поделился мнением о вратарях, которые могут поехать на Олимпийские игры 2026 года в Италию.

«Я помню историю Биннингтона, вижу игру Томпсона за «Вашингтон». Да, это не та ситуация, которая была у нас в прошлых двух десятилетиях с Бродером, Прайсом и Руа. Но у нас есть несколько хороших вратарей, из которых приходится выбирать и которых нельзя недооценивать.

Что касается Биннингтона, да и любого игрока, нужно смотреть на его полное резюме, на то, как играет команда. Всё это нужно учитывать», – приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо.

Материалы по теме
Армстронг высказался о принципах формирования состава сборной Канады на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android