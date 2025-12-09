Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Воробьёв высказался о тенденции, которую демонстрирует нынешний сезон КХЛ

Илья Воробьёв высказался о тенденции, которую демонстрирует нынешний сезон КХЛ
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России, магнитогорского «Металлурга», СКА и ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьёв рассказал, какие изменения наиболее всего видны в современном хоккее.

— Вы часто говорите, что хоккей сильно меняется. Сейчас эти изменения наглядно видны?
— Впереди сейчас команды, которые проповедуют быстрый хоккей, с контролем шайбы и хорошим движением. Раньше было немножко другое направление: нужны были габариты. Сейчас, повторюсь, быстрые команды впереди. Увидим, как получится в плей-офф: верх возьмут физика и быстрота или же большие команды с силовым хоккеем, которые будут действовать в жёсткой силовой манере. Интересно понаблюдать.

— Тренировочный процесс в таких случаях тоже становится особенным?
— Да, он в принципе поменялся, как и сам хоккей, если брать прежние годы. Тренировки стали короче, интенсивнее. Многие команды вернулись к так называемым квадратам. Это упражнение при игре в короткий пас. Оно сейчас как одно из наиболее основных.

— Часто ли смотрите матчи и что отмечаете лично для себя как для тренера?
— Мне интересны современные тенденции хоккея. Этот вид спорта стал более игровой, быстрый. Все матчи, конечно, смотреть не получается, тем более что многие встречи начинаются в одно время. Однако в целом смотрю много. Отрезки стали короче, игра интенсивнее, хоккей менее силовой. Раньше было много хитов на коротком льду, сейчас 50 на 50, часто за подобные вещи дают удаления. Много заброшенных шайб, хоккей интересный, большое число атакующих команд, все разные по стилю. Скажем так: стало меньше игр, которые не очень интересны для зрителя, – сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Сейчас в КХЛ быстрые команды впереди». Промежуточные итоги с Ильёй Воробьёвым
Эксклюзив
«Сейчас в КХЛ быстрые команды впереди». Промежуточные итоги с Ильёй Воробьёвым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android