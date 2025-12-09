Скидки
Илья Воробьёв объяснил, почему «Северсталь» и минское «Динамо» лидируют на Западе КХЛ

Бывший главный тренер сборной России, магнитогорского «Металлурга», СКА и ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьёв высказался о лидерах конференций в Континентальной хоккейной лиге.

— Турнирная таблица Западной конференции выглядит достаточно неожиданно. Было ощущение, что заведомые андердоги смогут так выстрелить?
— Согласен, неожиданно. Но тут важно отметить, что есть тренеры, которым доверяют и дают строить команду, прививать ей свой стиль. Как делает тот же Андрей Козырев в «Северстали». В «Торпедо» тоже молодцы, хорош и Минск, но там «Динамо» строится уже несколько лет. Посмотрите, сколько у них иностранцев, есть Шипачёв, сильный вратарь Фукале, здорово выглядит Демченко. Кроме системности, тренерской работы и всего остального, в Минске классный подбор игроков и нет лимита на легионеров. Российские команды выбирают из одного пула, а тут можно дополнительно заглянуть в дальнее зарубежье.

— А что скажете по Восточной конференции?
— На данном этапе в ней без сенсаций. Здорово начал «Нефтехимик», а так всё ожидаемо. Были проблемы у «Ак Барса», но затем казанцы прибавили. Все успокоились и начали набирать свои очки.

— Кто из команд вас больше всего удивляет?
— В позитивном плане отмечу «Торпедо». В Череповце, как сказал ранее, долго строится команда с быстрым игровым стилем. Плюс некоторые другие команды, которых все ждали повыше, сейчас идут низковато. Оба армейских коллектива могут подняться выше по турнирной таблице, – сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

