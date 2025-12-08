Форвард «Динамо» Уил: в КХЛ принято паниковать после нескольких неудачных матчей

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил подвёл итоги первой части сезона-2025/2026 для своей команды. Бело-голубые ушли на перерыв с шестиматчевой победной серией.

– Сейчас мы проделываем большую работу и играем как единая команда. Мы не форсируем события: можем сыграть матч с небольшим количеством голов, как это было с «Северсталью», а можем и забросить много шайб, как с «Трактором». Но при этом каждый раз мы ничего не меняем и играем в одном стиле.

Это может быть скучно и роботизированно, но это приносит победы в хоккее. Надо продолжать уделять внимание мелочам, которые и позволяют добиваться успеха.

– После такого тяжёлого начала сезона вам важно уйти на паузу с победной серией?

– Первые пять или шесть игр были не очень хорошими, но сезон длинный. После нескольких неудачных матчей в КХЛ принято начинать паниковать, особенно в прессе. Журналисты стали говорить: «Что происходит? Что случилось?»

Но в хоккее часто бывает, что команда слабо начинает, потому что ищет свою идентичность. И через несколько игр нам удалось изменить ситуацию. По ходу сезона всегда будут взлёты и падения, однако мы держимся вместе и остаёмся позитивными. К концу чемпионата наша команда должна быть готова к плей-офф.

– Как в целом оцените первую часть чемпионата для своей команды?

– Как команда мы многому научились за первую часть чемпионата. У нас уже были сложности, но удалось их преодолеть. В прошлом году было то же самое, однако в этот раз мы быстрее со всем этим справились.

Мы могли бы одержать больше побед и находиться выше в турнирной таблице, но теперь сможем вынести из этого уроки. Во второй части чемпионата мы продолжим погоню, – приводит слова Уила «РБ Спорт».