И. Воробьёв — о лимите на легионеров в КХЛ: на мой взгляд, сейчас не очень равные условия

И. Воробьёв — о лимите на легионеров в КХЛ: на мой взгляд, сейчас не очень равные условия
Бывший главный тренер сборной России, магнитогорского «Металлурга», СКА и ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьёв поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.

— Вернёмся к лимиту. В трёх клубах лиги по-прежнему отсутствует лимит на легионеров, в то время как остальные играют по другим правилам. Как считаете, это нормально?
— На мой взгляд, сейчас не очень равные условия. Беларусь — дружественное нам государство. А я вспоминаю, как в 2014 году мы в «Металлурге» играли со «Львом», где была собрана сборная мира. Без ограничений легче и грамотнее собирать команду. У «Льва» тогда были и игроки, и лесорубы, и кого только не было! У нас — вратарь Кошечкин и атакующая супертройка Мозякин — Коварж — Зарипов, а у них команда собрана глубже и правильнее. После седьмой игры мы смотрели статистику бросков, так у нас Вася совершал по 60 с лишним спасений!
Так что это сложный вопрос. Честнее и правильнее, чтобы существовал отдельный пул игроков для всех, исходя из которого можно было бы собирать команду. Но в жизни так не бывает, только в сказках, – сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Сейчас в КХЛ быстрые команды впереди». Промежуточные итоги с Ильёй Воробьёвым
«Сейчас в КХЛ быстрые команды впереди». Промежуточные итоги с Ильёй Воробьёвым
