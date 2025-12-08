Скидки
Селебрини стал шестым по количеству очков за 100 матчей НХЛ среди действующих игроков
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини провёл 100 матчей в Национальной хоккейной лиге, за которые набрал 106 (40+76) очков. Из действующих хоккеистов больше в первых 100 играх набирали очков лишь пятеро.

Возглавляет данный список форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (132). Следом идёт нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (128). Тройку замыкает форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (114). На четвёртом месте – нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (112). Пятым идёт форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (108).

В текущем сезоне Селебрини набрал 43 (15+28) очка за 30 матчей при показателе полезности «+6». Канадский нападающий занимает второе место в списке бомбардиров НХЛ текущего сезона.

