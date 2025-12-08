Канадский нападающий «Сибири» Тейлор Бек прилетел в Новосибирск

Канадский нападающий Тейлор Бек прилетел в Новосибирск, сообщает пресс-служба «Сибири». Хоккеист подписал контракт с новосибирским клубом 24 ноября. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Права на видео принадлежат ХК «Сибирь». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Сибири».

Тейлор хорошо знаком новосибирским болельщикам по выступлениям за «Сибирь» в 2022-2025 годах. Игрок провёл за клуб 196 матчей, в которых набрал 156 (51+114) очков.

В КХЛ 34-летний нападающий выступал за «Автомобилист», «Куньлунь Ред Стар», «Авангард», «Металлург», минское «Динамо» и «Сибирь». Всего на его счету 485 встреч в лиге и 374 (123+251) очка. За «Женева-Серветт» хоккеист провёл шесть игр, в которых результативными действиями не отметился.