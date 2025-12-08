Скидки
Главная Хоккей Новости

«Тампа» поместила российского вратаря Василевского в список травмированных

«Тампа» поместила российского вратаря Василевского в список травмированных
Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» поместил российского голкипера Андрея Василевского в список травмированных. Об этом сообщает журналистка Диандра Лу в социальной сети Х.

Отмечается, что вратарь как минимум пропустит две ближайшие игры с «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Василевский также не принял участия в двух предыдущих встречах команды.

31-летний голкипер был выбран «Тампой» под общим 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2012 года. Вместе с командой голкипер дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), по разу стал обладателем наград «Везина Трофи» (2019) и «Конн Смайт Трофи» (2021).

В текущем сезоне на счету Василевского 19 игр, 11 из которых завершились победой при 91,7% отражённых бросков.

