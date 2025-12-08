Скидки
Ротенберг прибыл в Новосибирск, талисман «Сибири» Снеговик обнял и покружил его

Комментарии

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг прибыл в Новосибирск на Кубок Первого канала, который пройдёт с 11 по 14 декабря. Тренера встретили болельщики и талисман «Сибири» Снеговик. Собравшиеся фанаты скандировали «Россия», Снеговик обнял Ротенберга, приподнял и покружил его.

«Мы в Новосибирске. Огромная благодарность всем болельщикам за вашу искреннюю любовь к хоккею. Снеговику — отдельная благодарность! Всех ждём на фестивале хоккея на «Сибирь Арене», мы подготовили для вас настоящий хоккейный праздник. У нас взаимная любовь», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале Романа Ротенберга.

Официально
Стал известен тренерский штаб сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
