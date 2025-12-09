Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

И. Воробьёв: уровень и конкуренция в КХЛ растут. Мы двигаемся в правильном направлении

И. Воробьёв: уровень и конкуренция в КХЛ растут. Мы двигаемся в правильном направлении
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России, магнитогорского «Металлурга», СКА и ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьёв выразил сожаление, что на данный момент нет возможности проверить уровень российского хоккея на международной арене.

— Согласны, что уровень и конкуренция КХЛ с каждым годом растут?
— Да, но жалко, что мы не можем это проверить на международной арене. В хоккее он действительно растёт, проблема больше в индивидуальных видах спорта. Мы двигаемся в правильном направлении, но хочется посмотреть на это и сравнить на глобальном уровне. Чемпионаты мира, Олимпиады, — это всегда были лакмусовые бумажки, – сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Сейчас в КХЛ быстрые команды впереди». Промежуточные итоги с Ильёй Воробьёвым
Эксклюзив
«Сейчас в КХЛ быстрые команды впереди». Промежуточные итоги с Ильёй Воробьёвым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android