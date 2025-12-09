И. Воробьёв: уровень и конкуренция в КХЛ растут. Мы двигаемся в правильном направлении

Бывший главный тренер сборной России, магнитогорского «Металлурга», СКА и ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьёв выразил сожаление, что на данный момент нет возможности проверить уровень российского хоккея на международной арене.

— Согласны, что уровень и конкуренция КХЛ с каждым годом растут?

— Да, но жалко, что мы не можем это проверить на международной арене. В хоккее он действительно растёт, проблема больше в индивидуальных видах спорта. Мы двигаемся в правильном направлении, но хочется посмотреть на это и сравнить на глобальном уровне. Чемпионаты мира, Олимпиады, — это всегда были лакмусовые бумажки, – сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.