99-летняя болельщица «Ак Барса» посетила матч с «Нефтехимиком» в Нижнекамске

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» (3:1) посетила 99-летняя болельщица казанского клуба. Об этом сообщает телеграм-канал фан-клуба «Ак Барса».

«В Нижнекамске нас поддерживала 99-летняя болельщица Баязитова Хубайба. Хубайба апа на протяжении 10 лет болеет за «Ак Барс», внимательно следит за каждым матчем, а её кумир − легендарный Данис Зарипов.

17 декабря Хубайбе Музагитовне исполнится 100 лет. Благодарим нашу болельщицу за поддержку и желаем крепкого здоровья», – говорится в сообщении фан-клуба «Оскал».

Отметим, что болельщица старше клуба на 30 лет — «Ак Барс» был основан в 1956 году.