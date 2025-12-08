Скидки
99-летняя болельщица «Ак Барса» посетила матч с «Нефтехимиком» в Нижнекамске

Комментарии

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» (3:1) посетила 99-летняя болельщица казанского клуба. Об этом сообщает телеграм-канал фан-клуба «Ак Барса».

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Хмелевски, Миллер) – 25:07 (5x4)     0:2 Барабанов (Пустозёров, Лучевников) – 30:16 (5x5)     1:2 Белозёров (Митякин, Душак) – 40:07 (5x4)     1:3 Дыняк (Бровкин, Карпухин) – 58:52 (en)    

«В Нижнекамске нас поддерживала 99-летняя болельщица Баязитова Хубайба. Хубайба апа на протяжении 10 лет болеет за «Ак Барс», внимательно следит за каждым матчем, а её кумир − легендарный Данис Зарипов.

17 декабря Хубайбе Музагитовне исполнится 100 лет. Благодарим нашу болельщицу за поддержку и желаем крепкого здоровья», – говорится в сообщении фан-клуба «Оскал».

Отметим, что болельщица старше клуба на 30 лет — «Ак Барс» был основан в 1956 году.

