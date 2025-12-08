99-летняя болельщица «Ак Барса» посетила матч с «Нефтехимиком» в Нижнекамске
Поделиться
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» (3:1) посетила 99-летняя болельщица казанского клуба. Об этом сообщает телеграм-канал фан-клуба «Ак Барса».
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Яшкин (Хмелевски, Миллер) – 25:07 (5x4) 0:2 Барабанов (Пустозёров, Лучевников) – 30:16 (5x5) 1:2 Белозёров (Митякин, Душак) – 40:07 (5x4) 1:3 Дыняк (Бровкин, Карпухин) – 58:52 (en)
«В Нижнекамске нас поддерживала 99-летняя болельщица Баязитова Хубайба. Хубайба апа на протяжении 10 лет болеет за «Ак Барс», внимательно следит за каждым матчем, а её кумир − легендарный Данис Зарипов.
17 декабря Хубайбе Музагитовне исполнится 100 лет. Благодарим нашу болельщицу за поддержку и желаем крепкого здоровья», – говорится в сообщении фан-клуба «Оскал».
Отметим, что болельщица старше клуба на 30 лет — «Ак Барс» был основан в 1956 году.
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
23:10
-
22:40
-
22:04
-
21:42
-
21:18
-
20:52
-
20:06
-
19:38
-
19:08
-
18:48
-
18:16
-
17:46
-
17:14
-
16:45
-
16:34
-
16:12
-
15:55
-
15:40
-
15:25
-
15:02
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
12:50
-
12:25
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:15
-
10:10