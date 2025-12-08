Скидки
«Шанхайские Драконы» объявили об уходе тренера Дэвида Немировски

Комментарии

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» официально объявил о расторжении контракта с тренером Дэвидом Немировски по соглашению сторон.

«Клуб благодарит тренера за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении китайской команды.

49-летний специалист был назначен ассистентом Жерара Галлана в августе 2025 года. Немировски отвечал за игру в нападении и реализацию большинства. В КХЛ тренер также возглавлял «Торпедо», «Сибирь» и «Барыс».

На данный момент «Шанхайские Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб набрал 36 очков после 33 матчей.

