«Шанхайские Драконы» объявили об уходе тренера Дэвида Немировски

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» официально объявил о расторжении контракта с тренером Дэвидом Немировски по соглашению сторон.

«Клуб благодарит тренера за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении китайской команды.

49-летний специалист был назначен ассистентом Жерара Галлана в августе 2025 года. Немировски отвечал за игру в нападении и реализацию большинства. В КХЛ тренер также возглавлял «Торпедо», «Сибирь» и «Барыс».

На данный момент «Шанхайские Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб набрал 36 очков после 33 матчей.