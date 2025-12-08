Форвард «Тампы» Кучеров вернулся в состав команды после травмы
Поделиться
Нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вернулся в состав команды после травмы. Россиянин сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщает журналист Дэйв Мишкин в социальной сети Х. Встреча состоится в ночь на 9 декабря и начнётся в 3:30 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Журналист опубликовал сочетания звеньев «Тампы», согласно которым Кучеров выйдет во втором звене с Брэндоном Хагелем и Энтони Чирелли.
Ранее россиянин пропустил одну игру с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:2).
В текущем сезоне 32-летний Кучеров провёл 25 матчей, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
21:18
-
20:52
-
20:06
-
19:38
-
19:08
-
18:48
-
18:16
-
17:46
-
17:14
-
16:45
-
16:34
-
16:12
-
15:55
-
15:40
-
15:25
-
15:02
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
12:50
-
12:25
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:15
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:15