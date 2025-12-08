Скидки
Форвард «Тампы» Кучеров вернулся в состав команды после травмы

Нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вернулся в состав команды после травмы. Россиянин сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщает журналист Дэйв Мишкин в социальной сети Х. Встреча состоится в ночь на 9 декабря и начнётся в 3:30 мск.

Журналист опубликовал сочетания звеньев «Тампы», согласно которым Кучеров выйдет во втором звене с Брэндоном Хагелем и Энтони Чирелли.

Ранее россиянин пропустил одну игру с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:2).

В текущем сезоне 32-летний Кучеров провёл 25 матчей, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами.

