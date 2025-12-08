Российского вратаря «Айлендерс» Сорокина признали лучшим игроком недели в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Илья провёл три встречи, во всех его команда одержала победу. Сорокин не пропустил ни одной шайбы в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:0). Голкипер в трёх встречах отразил 96% бросков по своим воротам.

Второй звездой недели признали американского вратаря «Даллас Старз» Джейка Эттингера. Третьей звездой стал канадский нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге.

В текущем сезоне Сорокин провёл 20 матчей, в 10 из которых одержал победу при коэффициенте надёжности 2,47 и 91,2% отражённых бросков.