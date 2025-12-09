Илья Воробьёв назвал тройку самых мастеровитых хоккеистов КХЛ на данный момент

Бывший главный тренер сборной России, магнитогорского «Металлурга», СКА и ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьёв ответил, каких трёх хоккеистов КХЛ считает самыми мастеровитыми.

— Назовите тройку сильнейших, на ваш взгляд, хоккеистов лиги на сегодняшний день?

— Выделить можно разных хоккеистов. Например, у Сани Радулова лидирующие качества даже в 39 лет. Я назову тройку самых мастеровитых и с лучшим хоккейным IQ или же интеллектом, если говорить по-русски. Это люди, способные создать гол из ничего: Владимир Ткачёв из «Металлурга», Константин Окулов и Никита Гусев, – сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.