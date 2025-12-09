Скидки
Илья Воробьёв назвал тройку самых мастеровитых хоккеистов КХЛ на данный момент

Илья Воробьёв назвал тройку самых мастеровитых хоккеистов КХЛ на данный момент
Бывший главный тренер сборной России, магнитогорского «Металлурга», СКА и ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьёв ответил, каких трёх хоккеистов КХЛ считает самыми мастеровитыми.

— Назовите тройку сильнейших, на ваш взгляд, хоккеистов лиги на сегодняшний день?
— Выделить можно разных хоккеистов. Например, у Сани Радулова лидирующие качества даже в 39 лет. Я назову тройку самых мастеровитых и с лучшим хоккейным IQ или же интеллектом, если говорить по-русски. Это люди, способные создать гол из ничего: Владимир Ткачёв из «Металлурга», Константин Окулов и Никита Гусев, – сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Сейчас в КХЛ быстрые команды впереди». Промежуточные итоги с Ильёй Воробьёвым
Эксклюзив
«Сейчас в КХЛ быстрые команды впереди». Промежуточные итоги с Ильёй Воробьёвым
