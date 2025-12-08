Экс-форвард «Нэшвилла» и «Детройта» Крэйг Смит завершил карьеру в возрасте 36 лет

Американский нападающий Крэйг Смит объявил о завершении своей игровой карьеры в 36 лет. Последним клубом хоккеиста был «Детройт Ред Уингз».

«Я благодарен судьбе за то, что это вообще произошло. Это было воплощением мечты. Я хотел стать

хоккеистом с тех пор, как себя помню, и всегда буду благодарен за воспоминания моим товарищам по

команде, тренерам и всему персоналу, генеральным менеджерам и, самое главное, болельщикам. Эта лига дала мне возможность изменить своё место в жизни. За это я бесконечно благодарен.

Все это было бы невозможно без людей, с которыми я познакомился, и без дружбы, которую я приобрёл на

этом пути. Мне повезло, что меня окружали не только лучшие, но и правильные люди.

Ещё раз благодарю «Нэшвилл Предаторз», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Даллас Старз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Детройт Ред Уингз» за то, что поверили в меня и дали мне возможность представлять ваши команды. Это было для меня величайшей честью. Я пока не уверен, что меня ждёт в

будущем, но сейчас я с нетерпением жду возможности создать нашу семью и насладиться началом нового года», — говорится в заявлении Смита, опубликованном Magnuson Hockey Agency в социальной сети Х.

Нападающий был выбран под общим 98-м номером на драфте НХЛ 2009 года «Нэшвилл Предаторз». Также он принял участие в чемпионате мира 2011 года в составе сборной США. Всего Смит провёл 14 сезонов в НХЛ и сыграл 987 матчей.