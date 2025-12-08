Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк выложил семейное фото с Санта-Клаусом

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк опубликовал семейное фото с женой Викторией и дочерью Есенией с командного Рождества.

Фото: Из личного архива Арсения Грицюка

«Вчера у нас был Командный Кристмас, Есении вроде зашло, но она не поняла что это за дядя в красной куртке с бородой.

Сейчас в Оттаву вылетаем, сори что не получается активно вести соцсети, но реально в декабре, ту матч игр, поэтому большее время уделяю семье и отдыху. Надеюсь вы поймёте», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард провёл 29 матчей, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при полезности "-5".