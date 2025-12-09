Скидки
Илья Воробьёв оценил сильный прогресс Романа Канцерова и Александра Жаровского

Бывший главный тренер сборной России, магнитогорского «Металлурга», СКА и ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьёв высказался о прогрессе молодых игроков Александра Жаровского из «Салавата Юлаева» и Романа Канцерова из «Металлурга».

— Как оцените общий уровень иностранных игроков, выступающих сейчас в Континентальной лиге? В частности, мы видим проблемы с вратарями-легионерами.
— С вратарями получается, что они совсем не адаптировались к нашей лиге. Но это речь о новеньких, а тот же Фукале очень хорош, уже даже русский язык выучил. Есть и положительный пример сильных атакующих защитников: Миллер в «Ак Барсе», Пресс в «Металлурге», Мёрфи в СКА.

— Талантливой молодёжи в КХЛ хватает?
— В Уфе очень хороший парень Жаровский. Быстрота мышления, работа рук, бросок. Хорошо играет в большинстве, грамотно отдаёт, — это называется по-хоккейному «дифференцированный пас». Не по годам мастеровитый молодой человек, здорово выглядит. В «Магнитке» Рома Канцеров радует не первый год. Огромный молодец, его потенциал мне известен. Уже забросил 22 шайбы, лидирует в списке снайперов. У него и партнёр по тройке в лице Ткачёва очень солидный, который может отдать в нужный момент, – сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильёй Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Сейчас в КХЛ быстрые команды впереди». Промежуточные итоги с Ильёй Воробьёвым
