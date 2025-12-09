Скидки
Илья Воробьёв — о таблице КХЛ: шансы подняться есть даже у последних команд в конференциях

Илья Воробьёв — о таблице КХЛ: шансы подняться есть даже у последних команд в конференциях
Бывший главный тренер сборной России, магнитогорского «Металлурга», СКА и ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Воробьёв поделился ожиданиями от второй части регулярного чемпионата КХЛ.

— Согласны, что в связи с непростой мировой ситуацией заниматься комплектованием команд и подбором кадров стало сложнее?
— Естественно. Когда из европейцев у нас пара шведов, несколько чехов и словаков, то это говорит само за себя. Зато играют молодые ребята, им дают шансы. В той же Финляндии, помню, случались прецеденты, когда местные власти ограничивали число иностранцев или ветеранов, давая дорогу молодым.

— Возрастным хоккеистам всё сложнее найти работу, а потеря «Витязя» сократила количество рабочих мест. Что делать?
— Такова жизнь, ничего не сделаешь. Помню, когда подкалывали 40-летнего Теэму Селянне, он говорил: «Не знаю молодых или старых хоккеистов, есть хорошие и плохие».

— Вторая часть регулярки и борьба за плей-офф должны получиться не менее интригующими?
— Да, сейчас ждём Кубка Первого канала, тоже будет интересно посмотреть. У клубов есть время на обмены и перестановки, у игроков — подтянуть физику и залечить травмы. Последим за второй частью регулярного чемпионата, с двухочковой системой можно быстрее подняться по турнирной таблице. Так что шансы есть даже у последних команд в конференциях, – сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

