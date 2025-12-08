Хоккеист «Автомобилиста» Денежкин: по игре с шайбой руки у нас развязаны, мы можем творить

Нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин высказался об игре команды в атаке и заявил, что у игроков команды развязаны руки в плане игры с шайбой.

– В атаке у игроков «Автомобилиста» больше свободы и импровизации или игры по конкретным схемам?

– Тут в целом рамок игры с шайбой никаких нет, но есть определённые аспекты, которые мы должны выполнять в плане игры без шайбы – именно в атаке, когда мы оказываем давление. А по игре с шайбой в целом могу сказать, что руки у нас развязаны и мы сами можем что-то творить. Но должны делать это, так сказать, в пределах допустимого в плане возможных обрезов.

– Ты говоришь о том, что, например, нельзя отдавать поперечные передачи через всю площадку у своей зоны или нечто подобное?

– Риск должен быть оправдан, конечно, и рисковать нужно в нужный момент времени. Без риска играть тоже не есть хорошо. Если ты не рискуешь, у тебя, возможно, момент какой-то не создастся. Но, опять же, нужно правильно выбирать время для этого, – приводит слова Денежкина официальный сайт «Автомобилиста».