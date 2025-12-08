Результаты матчей МХЛ на 8 декабря 2025 года

Сегодня, 8 декабря, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 8 декабря 2025 года:

«Авто» — «Алмаз» — 4:3;

«Стальные Лисы» — «Динамо-Шинник» — 3:5;

«Чайка» — «СКА-1946» — 1:4;

«Академия Михайлова» — «Крылья Советов» — 2:1;

«Красная Машина-Юниор» — «АКМ-Юниор» — 2:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 48 очками после 27 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 45 очков после 30 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.