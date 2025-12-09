Скидки
Алексей Протас является рекордсменом «Вашингтона» по необычному статистическому показателю

Белорусский нападающий Алексей Протас является рекордсменом «Вашингтон Кэпиталз» по количеству голов с начала карьеры при отсутствии шайб в большинстве, сообщает Russian Machine Never Breaks со ссылкой на Monumental Sports Network’s.

Протас превзошёл рекорд экс-игрока «Кэпиталз» Джея Бигла, забросив свою 52-ю шайбу во встрече с «Анахайм Дакс» 6 декабря. Бигл провёл всю свою карьеру в НХЛ, 646 игр, без единого очка в большинстве.

В минувшей встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) Протас упрочил своё лидерство, забросив 53-ю шайбу. В нынешнем сезоне Протас принял участие в 30 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и 10 результативных передач.

