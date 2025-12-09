Форвард «Вашингтона» выбил клюшкой зуб защитнику «Коламбуса»

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Брендан Гонс получил удар клюшкой от нападающего «Вашингтон Кэпиталз» (0:2) Хендрикса Лапьера во время матча регулярного чемпионата.

Лапьер, намереваясь поднять клюшку Ганса, ударил центрального защитника соперника нижней частью своей клюшки.

Фото: Кадр из трансляции

От удара у Гонса пошла кровь и он потерял зуб. Игрок нашёл его на льду и унёс с собой на лавку. Он ненадолго отправился в раздевалку для первичной помощи, но уже через несколько минут вернулся на лёд и провёл ещё две смены до конца основного времени.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 39 очков. «Коламбус», в свою очередь, находится на 12-м месте, набрав 32 очка.