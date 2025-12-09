Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вашингтона» выбил клюшкой зуб защитнику «Коламбуса»

Форвард «Вашингтона» выбил клюшкой зуб защитнику «Коламбуса»
Комментарии

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Брендан Гонс получил удар клюшкой от нападающего «Вашингтон Кэпиталз» (0:2) Хендрикса Лапьера во время матча регулярного чемпионата.

Лапьер, намереваясь поднять клюшку Ганса, ударил центрального защитника соперника нижней частью своей клюшки.

Фото: Кадр из трансляции

От удара у Гонса пошла кровь и он потерял зуб. Игрок нашёл его на льду и унёс с собой на лавку. Он ненадолго отправился в раздевалку для первичной помощи, но уже через несколько минут вернулся на лёд и провёл ещё две смены до конца основного времени.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, записав в свой актив 39 очков. «Коламбус», в свою очередь, находится на 12-м месте, набрав 32 очка.

Материалы по теме
Алексей Протас является рекордсменом «Вашингтона» по необычному статистическому показателю
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android