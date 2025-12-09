Ротенберг заявил, что Радулов не примет участие на «Кубке Первого канала»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, что Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов не примет участие на «Кубке Первого канала».

«Мы много общаемся с Александром Радуловым. Он очень хотел принять участие в «Кубке Первого канала», но его организму требуется восстановление после тяжелых игр. Его партнеры по звену Георгий Иванов и Егор Сурин с нами. Александр постоянно коммуницирует с ними и обязательно поможет советами, чтобы они хорошо сыграли за сборную», — написал Ротенберг на личной странице в телеграм-канале.

Международный турнир «Кубок Первого канала» пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российского сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.