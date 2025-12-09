Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг заявил, что Радулов не примет участие на «Кубке Первого канала»

Ротенберг заявил, что Радулов не примет участие на «Кубке Первого канала»
Комментарии

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, что Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов не примет участие на «Кубке Первого канала».

«Мы много общаемся с Александром Радуловым. Он очень хотел принять участие в «Кубке Первого канала», но его организму требуется восстановление после тяжелых игр. Его партнеры по звену Георгий Иванов и Егор Сурин с нами. Александр постоянно коммуницирует с ними и обязательно поможет советами, чтобы они хорошо сыграли за сборную», — написал Ротенберг на личной странице в телеграм-канале.

Международный турнир «Кубок Первого канала» пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российского сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.

Материалы по теме
Официально
Стал известен тренерский штаб сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android